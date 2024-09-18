Помер найкращий бомбардир і гравець чемпіонату світу-1990 з футболу

У середу, 18 вересня, світову футбольну спільноту сколихнула сумна новина. Перестало битися серце бронзового призера Мундіалю-1990 Сальваторе Скіллачі.

Колишньому форварду збірної Італії було 59 років. Йому діагностували рак товстої кишки у 2022 році й з того часу він переніс дві операції, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Футбольна спадщина Скіллачі

Напередодні родина Скіллачі повідомляла, що Сальваторе госпіталізували в місті Палермо. Проте зазначалося, що він перебуває у стабільному стані та під пильним контролем найкращих лікарів.

На жаль, через деякий час його стан погіршився. На десятий день перебування ексфутболіста у лікарні його серце зупинилося.

Зазначимо, що Сальваторе Скіллачі завершив кар'єру футболіста у 1996 році. Найбільше матчів він провів у складі Ювентуса, з яким у сезоні-1989/1990 виграв Кубок УЄФА та Кубок Італії.

Після успішної кампанії форвард був викликаний у склад збірної Італії на чемпіонат світу-1990. Домашній Мундіаль став зірковим часом для Скіллачі.

Він розпочав його у статусі запасного гравця, проте вже в першому матчі після виходу на заміну відзначився забитим м'ячем. У підсумку, Сальваторе Скіллачі разом зі збірною Італії здобув "бронзу".

Він забив 6 голів, ставши найкращим бомбардиром турніру та був визнаний найкращим гравцем ЧС-1990. Востаннє за "Скуадру Адзурру" нападник зіграв 25 вересня 1991 року.

Дивіться відео зі всіма голами Сальваторе Скіллачі на ЧС-1990

Довідка. Також Сальваторе Скіллачі захищав кольори Мессіни та Інтера, а на завершальному етапі ігрової кар'єри виступав за японську Дзубіло Івату.

Нагадаємо, що нещодавно рак забрав життя ще двох легендарних італійських бомбардирів. На початку 2023 року помер Джанлука Віаллі, а наприкінці 2020 року не стало героя ЧС-1982 Паоло Россі.