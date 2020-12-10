На 64 році відійшов у вічність найкращий бомбардир чемпіонату світу 1982-го року Паоло Россі. Колишній футболіст помер від невиліковної хвороби.

Футбольну спільноту покинула чергова зірка футболу. Як повідомляє видання "La Gazetta dello Sport", колишній гравець Паоло Россі страждав на невиліковне захворювання. Чи стала хвороба причиною смерті наразі не повідомляється.

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Що відомо про Паоло Россі

1982 рік став для гравця збірної Італії найуспішнішим. На чемпіонаті світу того року Россі 6 разів відзначався у воротах суперників. Така результативність дозволила йому стати найкращим бомбардиром змагань. Нападник допоміг італійцям стати чемпіонами світу.

Він запам'ятався хет-триком у воротах Бразилії (3:2), а у фіналі засмутив голкіпера Німеччини, у тому матчі Італія святкувала звитягу з рахунком 3:1.

Завдяки феноменальній грі Паоло став володарем "Золотого м'яча".

За чотири роки, на чемпіонаті світу 1986 року у Мексиці, вже був лише резервним гравцем і жодного разу на поле не вийшов. Після цього турніру за італійську збірну також вже не грав. У футболці італійської збірної провів 48 поєдинків, де майже у кожному другому матчі забивав – 20 голів.

Щодо клубної кар'єри, то виступав за італійські гранди, як Ювентус та Мілан. У складі перший здобував Кубок європейських чемпіонів, Кубок кубків та Суперкубок УЄФА. Двічі підіймав над головою трофей Серії А. Також відомий за виступами у Комо, Віченці, Вероні та Перуджі.

Після закінчення кар'єри в останні роки працював експертом на телеканалі RAI.