Епічний фейл Куртуа дозволив Салаху стати найкращим бомбардиром в історії Ліверпуля у єврокубках
Джерело:WhoScored
Ліверпуль за усіма фактами програв Реалу у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Мохаммед Салах став автором одного з двох голів "мерсисайдців", але переписав одразу декілька рекордів.
Єгипетський правий вінгер Ліверпуля скористався ляпом голкіпера Реала Тібо Куртуа та відправив м'яч вже у порожні ворота. Однак навіть такий подарунок бельгійського воротаря не приніс господарям перемоги. Реал здолав "мерсисайдців" 2:5.
Варто прочитати Слава Богу, що ми не граємо з ним щотижня, – Клопп після божевільного матчу з Реалом
Одразу декілька переписаних рекордів
Однак цей курйозний гол Салаха дозволив йому переписати історію одразу декількох показників у єврокубках. Мохаммед забив свій 42-й гол Ліверпуля у єврокубках. Салах став найкращим бомбардиром в історії англійського гранда.
Загалом у складі Ліверпуля та колишніх клубах Салах наколотив у Лізі чемпіонів 44 м'ячі. Єгиптянин повторив рекорд серед африканських футболістів, які найбільше забивали в ЛЧ. Зірковий гравець англійського клубу зрівнявся за цим результативним показником із колишнім нападником Челсі Дідьє Дрогба.
Мохаммеду знадобилось для цього 78 матчів. Натомість Дрогба забив стільки ж голів за 92 поєдинки.
Однак і на цьому не все. Гол у воротах Куртуа дозволив Салаху стати першим футболістом, який забивав та асистував у восьми різних матчах за Ліверпуль в історії Ліги чемпіонів. Мохаммед віддав гольову передачу у взятті воріт Реала від Нуньєса, який елегантно відзначився п'яткою. Для єгипетського вінгера цей асист став 13-м у футболці Ліверпуля в ЛЧ. Тепер це новий клубний рекорд.
На жаль для фанатів Ліверпуля, ці всі рекорди не збільшують шанси "мерсисайдців" перед матчем-відповіддю проти "вершкових".До слова. Загалом у єврокубках наколотив за свою кар'єру 53 голи у 119 матчах. Також в активі Салаха 25 асистів та 5 жовтих карток.
Вже 15 березня Салах матиме шанс ще покращити свою статистику у Лізі чемпіонів, коли Ліверпуль зіграє на виїзді проти мадридського суперника. Цей поєдинок може поставити крапку у виступах команди Юргена Клоппа у єврокубках у поточному сезоні.
Що відомо про Мохаммеда Салаха
- Розпочинав свою кар'єру в Аль-Мокавлуні. У 2012 році перебрався у швейцарський Базель, де пограв два роки.
- У 2014-му підписав контракт із Челсі, але вже взимку 2015-го пішов в оренду у Фіорентину.
- Згодом у кар'єрі Салаха була оренда в інший італійський клуб – Рому, куди у 2016-му перебрався у якості вже повноцінного футболіста "вовків".
- Влітку 2017 року став футболістом Ліверпуля.
- Загалом у футболці "мерсисайдців" встиг вже провести 288 матчів, у яких наколотив 175 м'ячів та зробив 72 результативні передачі.
- У поточному сезоні Салах відіграв 34 поєдинки, у яких забив 19 голів та віддав 9 асистів.