Сенегальський футболіст після поразки від Манчестер Сіті (3:0) у роздягальні вдарив Лероя Сане, що спричинило справжній скандал. Мюнхенський колектив був готовий негайно попрощатися із Мане.

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Розруха у колективі

Садіо на живому прикладі показав, що таке не професійність зі сторони футболіста. Напевне, Мане роздратував той факт, що Лерой Сане був одним з найактивніших у складі Баварії у матчі з "блакитними", а не він, тому і вирішив силою це продемонструвати, вдаривши німецького футболіста.

За такі діяння на сенегальського гравця у будь-якому випадку чекає серйозне покарання за хуліганство всередині команди. Мане уже прибув до тренувального табору "пивоварів" з усмішкою на обличчі. Очікується, що бешкетник проситиме вибачення у всього колективу за порушення дисципліни.

Керівництво Баварії уже обговорювало можливі санкції для Садіо Мане. Боси Баварії розглядали варіанти зі штрафом, відстороненням та навіть розірванням контракту зі сенегальцем. Проте остаточне рішення не ще ухвалене. До того ж, більшість гравців мюнхенського колектива та менеджерів команди вважають, що вінгер сам піде з клуба уже влітку.

Кар'єра Садіо Мане