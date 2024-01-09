Минулого літа зірка збірної Сенегалу Садіо Мане залишив Баварію та переїхав у Саудівську Аравію. Там 31-річний гравець став одноклубником Кріштіану Роналду по Аль-Насру.

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Тепер же у Садіо відбулась визначальна подія в особистому житті. Низка ЗМІ повідомляють, що Мане нарешті одружився зі своєю улюбленою Аїшею Тамбе.

Це стало можливе після того, як дівчині виповнилось 18 років. Садіо ніколи не афішував свої відносини, але джерела повідомляли, що футболіст був закоханий в Аїшу з її 16 років.

Однак закони Сенегалу не дозволяли Мане одружитися на неповнолітній. Увесь цей час форвард опікувався дівчиною та оплачував їй рахунки на проживання.

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І ось тепер 7 січня в столиці Сенегалу Дакарі Садіо та Аїша відгуляли весілля. На заході були присутні партнери Мане по збірній, а також його друзі та родичі.

Відзначимо, що зовсім скоро нападник поведе збірну Сенегалу на Кубок африканських націй, де команда захищатиме трофей, здобутий у 2021-му. "Леви Теранги" потрапили у групу до Камеруна, Гвінеї та Гамбії.

Кар'єра Садіо Мане