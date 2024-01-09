Минулого літа зірка збірної Сенегалу Садіо Мане залишив Баварію та переїхав у Саудівську Аравію. Там 31-річний гравець став одноклубником Кріштіану Роналду по Аль-Насру.
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Тепер же у Садіо відбулась визначальна подія в особистому житті. Низка ЗМІ повідомляють, що Мане нарешті одружився зі своєю улюбленою Аїшею Тамбе.
Це стало можливе після того, як дівчині виповнилось 18 років. Садіо ніколи не афішував свої відносини, але джерела повідомляли, що футболіст був закоханий в Аїшу з її 16 років.
Однак закони Сенегалу не дозволяли Мане одружитися на неповнолітній. Увесь цей час форвард опікувався дівчиною та оплачував їй рахунки на проживання.
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І ось тепер 7 січня в столиці Сенегалу Дакарі Садіо та Аїша відгуляли весілля. На заході були присутні партнери Мане по збірній, а також його друзі та родичі.
Відзначимо, що зовсім скоро нападник поведе збірну Сенегалу на Кубок африканських націй, де команда захищатиме трофей, здобутий у 2021-му. "Леви Теранги" потрапили у групу до Камеруна, Гвінеї та Гамбії.
Кар'єра Садіо Мане
- за свою кар'єру сенегалець виступав за французький Метц, австрійський Зальцбург, англійські Саутгемптон та Ліверпуль, німецьку Баварію та аравійський Аль-Наср
- найбільше Садіо запам'ятався по грі за Ліверпуль (2016-2022), забивши 120 голів у 269 матчах
- разом із мерсисайдцями Мане вигравав АПЛ, Лігу чемпіонів, Кубок Англії, Кубок ліги, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу
- також на його рахунку чемпіонства в Австрії та Німеччині, Кубок Австрії та Суперкубок Німеччини
- за збірну Сенегалу Мане відіграв 101 матч і забив 40 голів, що зробило його топ-бомбардиром в історії команди
- на рахунку Садіо перемога на Кубку африканських націй у 2021-му та срібло на турнірі у 2019-му
- цього сезону у складі Аль-Насра форвард відзначився 12 голами та шістьма асистами у 30 матчах
- його команда йде другою у чемпіонаті Саудівської Аравії, відстаючи від Аль-Хіляля на сім балів