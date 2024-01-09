Минувшим летом звезда сборной Сенегала Садио Мане покинул Баварию и переехал в Саудовскую Аравию. Там 31-летний игрок стал одноклубником Криштиану Роналду по Аль-Насру.

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Теперь же у Садио произошло определяющее событие в личной жизни. Ряд СМИ сообщают, что Мане наконец-то женился на своей любимой Аише Тамбе.

Это стало возможным после того, как девушке исполнилось 18 лет. Садио никогда не афишировал свои отношения, но источники сообщали, что футболист был влюблен в Аишу с 16 лет.

Однако законы Сенегала не позволяли Мане жениться на несовершеннолетнем. Все это время форвард заботился о девушке и оплачивал ей счета на проживание.

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И вот теперь 7 января в столице Сенегала Дакари Садио и Аиша сыграли свадьбу. На мероприятии присутствовали партнеры Мане по сборной, а также его друзья и родственники.

Отметим, что совсем скоро нападающий поведет сборную Сенегала на Кубок африканских наций, где команда будет защищать трофей, добытый в 2021 году. "Львы Теранги" попали в группу в Камерун, Гвинею и Гамбию.

Карьера Садио Мане