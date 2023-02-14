Українець Сачко не потиснув руку супернику з Росії: росіянин вдав із себе "дурного" – відео

Українські тенісистки не зраджують своїй вже добрій традиції "ніяких рукостискань із суперниками із Росії". Віталій Сачко не лише не потиснув руку Андрєю Чепелєву, а й покарав його на корті.

Віталій Сачко (Україна) – Андрєй Чепелєв (Росія) 2:0 (6:4, 6:2)

25-річний український тенісист обіграв суперника з Росії у двох сетах. Віталій віддав супернику шість геймів за дві партії, а сам фінал кваліфікації ATP Challenger у Манамі тривав 1 годину 21 хвилину, інформує 24 канал.

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Після останнього розіграшу, який був на користь Сачка, тенісисти традиційно повинні були підійти до сітки та подякувати одне одному за гру. Однак після 24 лютого 2022 року ця тенісна традиція буде порушена.

Українські тенісисти відмовились подавати руку суперникам із країни-окупанта. Що й зробив Сачко. Віталій одразу пішов до вишки, аби потиснути руку судді та подякувати за роботу.

Однак суперник Сачка виявився якимось далеким від реалій або прикинувся "дурненьким". Українець одразу сказав росіянину, що той знає, чому він не підійшов до сітки.

Однак Чепелєв включив режим "дурника" та запитав: "Чому?". На що Сачко відповів: "Ви напали на Україну".

Це був складний випадок, адже Андрєй Чепелєв показв виправдовуватись та заявив, що він ні на кого не нападав.

На що Сачко не забарився із відповіддю: "Твоя країна напала".

Ці слова Віталія поставила крапку у діалозі з російським тенісистом. Якось дуже туго дійшла ця інформація до Чепелєва, але чому вже тут дивуватись.

Сачко не потиснув руку росіянину: дивіться відео

Це вже далеко не перший випадок, коли Сачко не тисне руку російському супернику. Раніше подібний випадок був у фіналі кваліфікації челенджера в Німеччині. Віталій переграв Алібека Качмазова, якому після поєдинку не подав руку.

Жодних рукостискань із суперниками країн-терористів