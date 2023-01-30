Алібек Качмазов – Віталій Сачко 0:2 (4:6, 3:6)

1 година 33 хвилини знадобилась українцю, щоб пробитись в основну сітку турніру ATP Challenger Tour 100 у Німеччині. Фінал кваліфікації розпочався із двох виграних сетів для українця 0:2, пише 24 канал.

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Далі Віталій віддав свою подачу та дозволив росіянину зрівняти рахунок 2:2. Однак Сачко вчасно повернувся у гру та взяв три гейми поспіль, зробивши свою перевагу до 2:5. Качмазов не склав руки, а забрав у Сачка два наступні гейми.

Однак перемога у першому сеті таки була за українцем. Сачко з брейком закінчив першу партію у десятому геймі – 4:6.

У другому сеті була не менш напружена боротьба на німецькому корті. То росіянин, то українець брали гейми по черзі. Ключовим став сьомий гейм, коли Сачко реалізував другий брейк та повів у рахунку 3:4. Далі Віталій взяв ще два гейми, один із яких був на подачі Качмазова, останній був під нуль від українця. У підсумку – 3:6, перемога Сачка у двох партіях.

Це була друга перемога Сачка у кваліфікації в Німеччині. 29 січня Віталій переміг у півфіналі німця Філіпа Флоріга – 1:2 (1:6,6 :4, 3:6).

За хорошою традицією, після поєдинку тенісисти підходять до сітки, щоб потиснути одне одному руки та подякувати за гру.

Однак після 24 лютого українські тенісистки відреклись такої традиції у матчі проти суперників із Росії та Білорусі. Не став порушувати слово й Сачко. Віталій просто подякував судді на вишці за роботу та розминувся вже за межами корту з Алібеком. Жодних рукостискань із росіянином не було.

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