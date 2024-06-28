"Його завербував КДБ": легенда Динамо розніс Орбана за антиукраїнську позицію, назвавши повією

У вівторок, 25 червня, відбулась перша Міжурядова Конференція між Україною та ЄС, яка ознаменувала початок фактичних перемовин про членство нашої країни в Європейському Союзі. Проте палиці в колеса щодо євроінтеграції України традиційно ставить уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбаном.

Він виставив Україні 11 умов, серед яких є й територіальні претензії. А саме – визнання Закарпаття традиційно угорською територією.

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Сабо сказав усе, що думає про Орбана

На таке нахабство відреагував колишній головний тренер київського Динамо та збірної України Йожеф Сабо. Він є етнічним угорцем та народився в Ужгороді, проте категорично не поділяє позицію Віктора Орбана, якого розніс за підігравання Росії.

"Це все х***я! Коли я народився, то Ужгород був територією Чехословаччини, а не Угорщини. З 1945 року Закарпаття – це Україна. Я хоч і не мільйонер, але дача в мене досі на Закарпатті. Ставлення до угорців і українців там чудове! В Ужгороді 99% за Україну, це я вам точно кажу! Там дуже хороші люди. Вони розмовляють україно-європейською мовою.

Орбан робить антиукраїнські заяви просто від безвиході. Ще раз повторюся, Орбан – це покидьок. Коли він навчався в університеті, його завербував КДБ. На ньому вже мотузка висить. Якщо він щось не те скаже або зробить, росіяни його приберуть. Усі ми знаємо, якими вони методами діють. Я не розумію, чому ЄС не може усунути Орбана та послати його на три літери", – сказав Сабо.

Колишній тренер також зізнався, що після критики у бік Прем'єр-міністра Угорщини він перестав отримували дзвінки від місцевих журналістів. Сабо зробив гучну заяву про зраду та не підбирав слів щодо Орбана:

Мені з Будапешта навіть журналісти перестали телефонувати після того, як я обіс*ав цього цигана Орбана. Він зрадив свою країну, продався Росії та зараз танцює під дудку Путіна. Проститутка!

. Це вже не перший подібний спіч Йожефа Сабо на адресу Віктора Орбана. Раніше він заявляв, що соромиться свого мадярського коріння саме через цього політика та його антиукраїнську позицію.

Нагадаємо, що напередодні Прем'єр-міністр Угорщини назвав прагнення НАТО до поразки Росії в Україні помилкою та звинуватив Альянс у сприянні війни.