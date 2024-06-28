Він виставив Україні 11 умов, серед яких є й територіальні претензії. А саме – визнання Закарпаття традиційно угорською територією.
До теми В Орбана хотіли, щоб Україна змінила Конституцію та допустила угорців в Раду
Сабо сказав усе, що думає про Орбана
На таке нахабство відреагував колишній головний тренер київського Динамо та збірної України Йожеф Сабо. Він є етнічним угорцем та народився в Ужгороді, проте категорично не поділяє позицію Віктора Орбана, якого розніс за підігравання Росії.
"Це все х***я! Коли я народився, то Ужгород був територією Чехословаччини, а не Угорщини. З 1945 року Закарпаття – це Україна. Я хоч і не мільйонер, але дача в мене досі на Закарпатті. Ставлення до угорців і українців там чудове! В Ужгороді 99% за Україну, це я вам точно кажу! Там дуже хороші люди. Вони розмовляють україно-європейською мовою.
Орбан робить антиукраїнські заяви просто від безвиході. Ще раз повторюся, Орбан – це покидьок. Коли він навчався в університеті, його завербував КДБ. На ньому вже мотузка висить. Якщо він щось не те скаже або зробить, росіяни його приберуть. Усі ми знаємо, якими вони методами діють. Я не розумію, чому ЄС не може усунути Орбана та послати його на три літери", – сказав Сабо.
Колишній тренер також зізнався, що після критики у бік Прем'єр-міністра Угорщини він перестав отримували дзвінки від місцевих журналістів. Сабо зробив гучну заяву про зраду та не підбирав слів щодо Орбана:
Мені з Будапешта навіть журналісти перестали телефонувати після того, як я обіс*ав цього цигана Орбана. Він зрадив свою країну, продався Росії та зараз танцює під дудку Путіна. Проститутка!
Нагадаємо, що напередодні Прем'єр-міністр Угорщини назвав прагнення НАТО до поразки Росії в Україні помилкою та звинуватив Альянс у сприянні війни.