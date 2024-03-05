84-річний футбольний спеціаліст народився у 1940 році, коли український Ужгород належав до Угорщини. Тому його коріння саме походять із країни, яка активно підтримує війну Росії в Україні. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є палким прихильником диктатора Владіміра Путіна та робить усе, аби заблокувати європейську допомогу для рідної країни Йожефа Сабо.

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Російської мови більше немає у житті Сабо

Колишній тренер київського Динамо зізнався, чи соромиться від свого угорського коріння.

Мені соромно, що я – мадяр. Орбан вже багато років лиже д*пу Путіну. Орбана давно захомутали росіяни. Мені телефонують журналісти з Будапешта, я їм про це теж кажу. Перепитують у мене, чи не боюся я так жорстко критикувати лідера держави. Відповідаю, що мені 84 роки, кого я маю боятися?

– наголосив Йожеф Йожефович.

Також футбольний експерт розповів, як велика війна вплинула його присутність російської мови в його житті та житті його близьких. Сабо запевнив, що жаліє, що після переїзду у столицю України почав вчити російську, а не українську мову.

"Я закінчив мадярську школу, родина розмовляла угорською. Я і словацьку знаю, адже в родини є і словацькі корені. Коли в 1959 році приїхав до Києва, вчив, на жаль, не українську, а російську мову. Але тепер я забув російську. Сказав своїм дітям та онукам, щоб вони теж її забули й ніколи не розмовляли з росіянами", – заявив Сабо.

Любов Угорщини до Росії дуже відчутна. Наприклад, у середині лютого 2024-го року саме ця європейська країна не підтримала 13-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії на зустрічі у Брюсселі.

Футбольний досвід Йожефа Сабо