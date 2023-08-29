Відомий інсайдер Ніколо Скіра повідомив, що італійський Торіно незабаром оформить трансфер гравця московського Динамо Сабу Сазонова. Угода буде завершена до закриття літнього трансферного вікна.

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За інформацією джерела, Сазонов підпише контракт терміном на чотири роки. Торіно заплатить московському Динамо 3 мільйони євро. Не секрет, що частина цих коштів потрапить до російського бюджету та піде на фінансування війни проти України. Таким чином, Торіно стане спонсором агресорів та потрапить в число клубів з сумнівною репутацією.

Нагадаємо, що у складі Торіно в минулому сезоні грав росіянин Алєксєй Міранчук, якого "бики" взяли в оренду.

Що відомо про Сабу Сазонова

Саба Сазонов народився в Санкт-Петербурзі. Його батько – росіянин, а мати – грузинка.

Сазонов розпочав займатися футболом в академії Зєніта, але пробитися в основний склад не зумів.

У 2021 році на правах вільного агента став гравцем московського Динамо.

У вересні 2022 року Сазонов прийняв рішення грати за збірну Грузії.

У складі молодіжної команди Грузії грав на молодіжному чемпіонаті Європи, де привернув до себе увагу селекціонерів європейських клубів.

Спонсори війни в Україні

Нагадаємо, що випадок із Сазоновим не поодинокий. Лише під час літнього трансферного вікна-2023 відбулося кілька таких трансферів. Іспанський Реал Сосьєдад за 13 мільйонів євро придбав в того ж московського Динамо Арсена Захаряна. А турецький Бешикташ підписав Бахтійора Зайнутдінова з російського ЦСКА. За даними Transfermarkt, московський клуб отримав 4,5 мільйона євро.