У четвер, 31 серпня, Тобол має провести матч проти Вікторії Плзень у Чехії. За два дні до матчу футболісти команди вирішили відправитися на гру. Але полетіли не всі.

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Співвласник команди Алімжан Калдіяров записав відеозвернення, в якому поскаржився, що візи до Чехії не отримали футболісти, які мають громадянство країн-агресорів. При цьому він прямо не називає країни, звідки походять гравці. А лише говори про "легіонерів з ЄАЕС" – це Євроазійський економічний союз, куди входять Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія та Киргизстан.

"На жаль, нашим легіонерам із ЄАЕС так і не дозволили вилетіти разом із нами. Але, попри це, ми вилітаємо на два дні раніше. Є ще надія, що сьогодні після обіду вирішиться питання заїзду через іншу країну, якщо нам дадуть мультивізу. Чи вийдемо ми на поле, якщо нашим легіонерам з ЄАЕС не дадуть віз? Я думаю, швидше за все, ні", – заявив Алімжан Калдіяров.

Варто відзначити, шо у складі Тобола виступають четверо футболістів, які мають громадянство країн-агресорів – воротар Іван Коновалов, захисник Альберт Габараєв та форвард Павєл Кірієнко є росіянами, а півзахисник Павєл Забелін – білорус.

Однак у складі Тобола виступає і українець – колишній півзахисник збірної України Євген Шахов. Він лише влітку приєднався до складу клубу з Казахстану.

Якщо Тобол відмовиться вийти на матч проти Вікторії, то команді зарахують технічну поразку. Окрім того, в УЄФА можуть вдатися і до серйозніших покарань, втому числі дискваліфікувати клуб з єврокубків на декілька сезонів.