Известный инсайдер Николо Скира сообщил, что итальянский Торино вскоре оформит трансфер игрока московского Динамо Сабу Сазонова. Соглашение будет завершено до закрытия летнего трансферного окна.

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По информации источника, Сазонов подпишет контракт сроком на четыре года. Торино заплатит московскому Динамо 3 миллиона евро. Не секрет, что часть этих средств попадет в российский бюджет и пойдет на финансирование войны против Украины. Таким образом Торино станет спонсором агрессоров и попадет в число клубов с сомнительной репутацией.

Напомним, что в составе Торино в прошлом сезоне играл россиянин Алексей Миранчук, которого "быки" взяли в аренду.

Что известно о Сабе Сазоновой

Саба Сазонов родился в Санкт-Петербурге. Его отец – русский, а мать – грузинка.

Сазонов начал заниматься футболом в академии Зенита, но пробиться в основной состав не сумел.

В 2021 году на правах свободного агента стал игроком московского Динамо.

В сентябре 2022 года Сазонов принял решение играть за сборную Грузии.

В составе молодежной команды Грузии играл на молодежном чемпионате Европы, где привлек внимание селекционеров европейских клубов.

Спонсоры войны в Украине

Напомним, что случай с Сазоновым не одинок. Только во время летнего трансферного окна-2023 несколько таких трансферов. Испанский Реал Сосьедад за 13 миллионов евро приобрел у того же московского Динамо Арсена Захаряна. А турецкий Бешикташ подписал Бахтиора Зайнутдинова из российского ЦСКА. По данным Transfermarkt, московский клуб получил 4,5 миллиона евро.