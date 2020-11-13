В Анкасвіллі (США) у ніч з 12 на 13 листопада відбувся Bellator 252. У головній події Патрісіо Фрейре захистив титул чемпіона в напівважкій вазі.

Чемпіон Bellator у двох вагових категоріях Патрісіо Фрейре захистив титул і пройшов до півфіналу гран-прі напівлегковиків Bellator. Про це повідомляє 24 канал.

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Як Фрейре здобув перемогу

Фрейре здобув дострокову перемогу над Педро Карвальо. Головний бій Bellator 252 закінчився на третій хвилині другого раунду.

Спершу Фрейре приголомшив суперника "двійкою". Після цього підборіддя Карвальо не витримало важко лівого хука. У підсумку рефері не дозволив продовжити бій.

The legend of @BellatorMMA double champ @PatricioPitbull grew stronger with a brutal KO of Pedro Carvalho in Thursday's grand prix quarterfinal.#Bellator252 | More: https://t.co/kT7NZHrHcN pic.twitter.com/yxuXSFPIv0 — MMA Junkie (@MMAjunkie) November 13, 2020

До уваги. У півфіналі Гран-прі Фрейре зустрінеться з Еммануелем Санчесом, який одноголосним рішенням суддів переміг Даніеля Вайхеля.