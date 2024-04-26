Переможний план на бій: зірка хевівейту розповів, за рахунок чого Усик може здолати Ф'юрі

У суботу, 18 травня, відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій ваговій категорії. За нього битимуться непереможні Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі.

Цей поєдинок вся боксерська спільнота очікує й обговорює з моменту його оголошення. Експерти роблять свої прогнози та дають поради майбутнім учасникам "бою століття".

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Позитивний прогноз для Усика

Осторонь не залишився й американський боксер Енді Руїс. Він поділився очікуваннями від епохальної битви Усик – Ф'юрі та розповів, за рахунок чого українець може перемогти більш габаритного суперника.

Я думаю, якщо Усик проводитиме свої комбінації, йтиме в атаку, дотримуватиметься наміченого плану та не дозволить Тайсону боксувати, завдавати джеби та тримати дистанцію, то Олександр досягне перемоги,

– заявив Руїс.

Нагадаємо, що востаннє сам Енді Руїс виходив у ринг у вересні 2022 року та одноголосим рішенням суддів переміг Луїса Ортіса. Його повернення на ринг очікується у серпні.

Короткі відомості про Енді Руїса

Американський боксер мексиканського походження, який виступає в надважкій ваговій категорії

На аматорському рівні провів 110 боїв, у яких здобув 105 перемог

Професійну кар'єру розпочав у 2009 році

Ексчемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO. Ці титули здобув у бою проти Ентоні Джошуа, проте програв їх у реванші

Всього на професійному рівні провів 37 поєдинків – 35 перемог та 2 поразки (від Джошуа та Паркера)