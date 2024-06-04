У Нюрнбергу на "Макс-Морлок-Штадіоні" господарі мали перевагу, проте не змогли її реалізувати. У підсумку, було зафіксовано нульову нічию.

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Емоції Нагельсманна від гри з Україною

Після поєдинку враженнями від гри поділився головний тренер Бундестім Юліан Нагельсманн. Він залишився задоволений виступом своїх підопічних, хоча й розраховував на інший результат.

Звичайно, ми всі хочемо перемагати в кожному матчі. Але для мене найголовніше – мати команду на футбольному полі. В офіційних поєдинках я очікую від гравців більшого, але й сьогодні ви також бачили хорошу гру від збірної Німеччини,

– сказав німець

Він додав, що дуже важливо було забити перший м'яч та окремо виділив гру Анатолія Трубіна, якого українські вболівальники обрали "Левом матчу".

"Перші 20 хвилин були гарними. Хороший пресинг. У суперника є якісні футболісти, які лише наприкінці першого тайму почали створювати свої моменти. Гадаю, якби нам вдалося забити один м'яч, ми забили б і другий, і третій.

По перерві нам вдалося підвищити тиск. Хвилин 15-20 Україна не могла вийти зі свого штрафного майданчика. Відзначу блискучу гру воротаря суперника. "Синьо-жовтим" допомагала не тільки фортуна, а й хороша гра в захисті", – заявив Нагельсманн.

Довідка. До старту чемпіонату Європи збірна Німеччини проведе ще один товариський матч. 7 червня Бундестім о 21:45 зіграє з Грецією.

Нагадаємо, що на домашньому Євро-2024 команда Нагельсманна потрапила у групу А. Разом з нею у цьому квартеті опинилися також Шотландія, Швейцарія й Угорщина. Саме з першими німці зіграють у матчі-відкритті 14 червня.