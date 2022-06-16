Різатдінова: Вони – неадекватні

Ашрам "відібрала" золото в особистому багатоборстві у спортсменок з Росії на Олімпіаді-2020. Росіяни намагалися оскаржити перемогу ізраїльтянки.

До речі Ізраїльська гімнастка підтримала спортсменів, які були на концерті в "Лужниках"

Українка розповіла про погрози, які їй писали представники країни-агресора.

"Для мене не було сюрпризом, як себе поводять зараз росіяни. Тому що в художній гімнастиці, ні для кого не секрет, що це суб’єктивний вид спорту, ми завжди боремося саме з Росією.

Вперше я відчула на собі просто неймовірну купу хейту, коли на Олімпіаді в Токіо виграла вперше за останні 8 Олімпіад виграла не росіянка, а гімнастка з Ізраїлю. Я її підтримала, привітала у соціальних мережах. Я дуже була рада цій події в нашому виді спорту, адже нарешті щось змінилося", – зазначила титулована гімнастка.

Після цього весь цей "руський мир" мене прокляв. Вони таке мені писали, що це просто якийсь жах. Це було вперше, коли я зіткнулася з такою агресією. Це були прості підписники, гімнастки з Росії, яким 14-16 років. Тобто діти мені писали: "Щоб ти здохла. Як ти так можеш? Наші – найкращі". Тобто вони – неадекватні,

– додала Різатдінова.

Ізраїльська гімнастка підтримала росіян