Ризатдиновая: Они – неадекватны
Ашрам "отняла" золото в личном многоборье у спортсменок из России на Олимпиаде-2020. Россияне пытались оспорить победу израильтянки.
До речі Ізраїльська гімнастка підтримала спортсменів, які були на концерті в "Лужниках"
Украинка рассказала об угрозах, которые ей писали представители страны-агрессора.
"Для меня не было сюрпризом, как ведут себя сейчас россияне. Потому что в художественной гимнастике, ни для кого не секрет, что это субъективный вид спорта, мы всегда боремся именно с Россией.
Впервые я почувствовала на себе просто невероятную кучу хейта, когда на Олимпиаде в Токио выиграла впервые за последние 8. Олимпиад выиграла не россиянка, а гимнастка из Израиля. Я ее поддержала, поздравила в социальных сетях. Я очень была рада этому событию в нашем виде спорта, ведь наконец-то изменилось", – отметила титулованная гимнастка.
После этого весь этот "русский мир" меня проклял. Они такое мне писали, что это просто ужас. Это было впервые, когда я столкнулась с такой злостью. Это были простые подписчики, гимнастки из России, которым 14-16 лет. То есть дети мне писали: "Чтобы ты сдохла. Как ты так можешь? Наши – самые лучшие". То есть они – неадекватны,
– добавила Ризадинова.
Израильская гимнастка поддержала россиян
- Представители России не согласны с победой Ашрам на Олимпиаде в Токио.
- Однако даже это не помешало гимнастке уступить представителям страны-агрессора. Уже семь месяцев спустя Линой поддержала коллег "по цеху" из России. Во время пресс-конференции. которая была посвящена ее окончанию карьеры, у нее спросили, как она относится к гимнастам, которые присутствовали на концерте в честь восьмой годовщины незаконной оккупации украинского Крыма.
- Известные сестры Аверины присутствовали на митинге, у обоих на форме была буква "Z", являющаяся символом русских оккупантов.
- Линой неожиданно заявила, что если бы была на их месте, то поступила бы так же.