Ризатдиновая: Они – неадекватны

Ашрам "отняла" золото в личном многоборье у спортсменок из России на Олимпиаде-2020. Россияне пытались оспорить победу израильтянки.

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"Для меня не было сюрпризом, как ведут себя сейчас россияне. Потому что в художественной гимнастике, ни для кого не секрет, что это субъективный вид спорта, мы всегда боремся именно с Россией.

Впервые я почувствовала на себе просто невероятную кучу хейта, когда на Олимпиаде в Токио выиграла впервые за последние 8. Олимпиад выиграла не россиянка, а гимнастка из Израиля. Я ее поддержала, поздравила в социальных сетях. Я очень была рада этому событию в нашем виде спорта, ведь наконец-то изменилось", – отметила титулованная гимнастка.

После этого весь этот "русский мир" меня проклял. Они такое мне писали, что это просто ужас. Это было впервые, когда я столкнулась с такой злостью. Это были простые подписчики, гимнастки из России, которым 14-16 лет. То есть дети мне писали: "Чтобы ты сдохла. Как ты так можешь? Наши – самые лучшие". То есть они – неадекватны,

– добавила Ризадинова.

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