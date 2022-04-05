Забула підтримку українців та цькування росіян

Ашрам "відібрала" золото в особистому багатоборстві у спортсменок з Росії на Олімпіаді-2020. Звісно, що представників ОКР такий результат не влаштував.

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Вони намагалися оскаржити перемогу ізраїльтянки. Проте міжнародна федерація гімнастики (FIG) не знайшла жодних порушень у суддівстві та не змінила результатів змагань.

Також Ашрам підтримали українки Ганна Різатдінова та Лідія Виноградна.

Вже через сім місяців Ліной підтримала колег "по цеху" з Росії. У неї запитали, як вона відноситься до гімнастів, які були присутніми на концерті на честь восьмих роковин незаконної окупації українського Криму.

Відомі сестри Авєріни були присутніми на мітингу, в обох на формі була літера "Z", що є символом російських окупантів.

Якби моя країна була в такій самій ситуації, я б теж виказала свою підтримку,

– сказала Ліной.

До речі. 22-річна ізраїльтянка здобула "золото" на Олімпіаді у Токіо. Вперше за 25 років Росія залишилася без першості в художній гімнастиці на Іграх.