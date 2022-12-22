Працюватиме на два фронти: УАФ продовжила угоду з Ротанем у збірній України U-21

У четвер, 22 грудня, відбулось засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу під час якого прийняли рішення по Руслану Ротаню. Наставник поєднувати дві роботи.

21 грудня закінчилась сага чуток про призначення Ротаня на посаду головного тренера Олександрії. П'ята команда УПЛ офіційно оголосила про початок співпраці з нинішнім наставником збірної України U-21.

До теми Руслан Ротань офіційно очолив п'яту команду УПЛ

Розірветься на два тренерські крісла

Наступного дня Українська асоціація футболу оголосила про майбутнє Руслана Ротаня у національній команді. В УАФ залишились задоволені роботою новоспеченого тренера Олександрії на чолі "молодіжки". Тому вирішили продовжити контракт із Ротанем.

Це буде у разі успішного виступу на чемпіонаті Європи-2023, куди Ротань вивів молодіжну збірну. На цьому турнірі Україна може здобути ліцензію на Олімпіаду-2024, яка відбудеться у Парижі. Якщо "синьо-жовтим" вдасться пробитись на ОІ, то угода з Ротанем буде автоматично продовжена до кінця Олімпійських ігор 2024 року.

Тому наразі Ротань буде поєднувати роботу у "молодіжці" та Олександрії. Побачимо, чи вдасться Ротаню розірватись на дві команди та підійняти клуб у трійку лідерів УПЛ. Місце у топ-3 – це завдання Олександрії від керівництва клубу. До "бронзи" відставання у 6 очок.

Раніше на офіційному сайті Олександрії була інформація про поєднану роботу Ротаня, з яким підписали контракт на 2,5 роки. Наставник став наступником Юрія Гури. Разом із Ротанем у команду прийде новий тренерський штаб.

Також УАФ продовжила контракт із Сергієм Нагорняком, який працює на чолі юнацької збірної України U-19.