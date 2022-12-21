Керівництво Олександрії представило нового головного тренера. Як і очікувалося, ним став нинішній наставник молодіжної збірної України Руслан Ротань.

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Термін угоди між Ротанем та Олександрією не повідомляється.

Мені дуже приємно приєднатися до сім’ї футбольного клубу Олександрія. Ми з тренерським штабом зробимо все від нас залежне, щоб олександрійські уболівальники були задоволені й грою, і результатом. Ми дуже розраховуємо на хлопців, на те, що вони нам в цьому допоможуть і ми спільно будемо радувати шанувальників футболу,

– сказав Ротань.

Нагадаємо, що Руслан Ротань замінив на тренерському містку Юрія Гуру. Керівники клубу були незадоволені п'ятим місцем команди після першого кола. Також колишньому керманичу "містян" приписували конфлікт з агентом Вадимом Шаблієм та непорозуміння з деякими футболістами команди.

Руслан Ротань останнім часом успішно працював з молодіжною збірною України, яку вивів у фінальну частину чемпіонату Європи. Чи буде фахівець суміщати роботу в клубі та збірній – наразі невідомо. Дія контракту Ротаня з УАФ завершується 31 грудня 2022 року.

Що відомо про Руслана Ротаня