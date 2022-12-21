Команду залишили помічники Юрія Гури в Олександрії – Олександр Ломко, Сергій Лактіонов, Сергій Ковальов та тренер воротарів Андрій Ковтун.

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Вслід за головним тренером

Олександрія подякувала спеціалістам за роботу та побажала успіху у наступній команді. Новий тренерський штаб буде оголошено згодом.

Нагадаємо, що дороги Олександрії та Юрія Гури розійшлись у середині грудня 2022 року. У ЗМІ гуляло декілька версій відходу Гури з тренерського крісла. Повідомлялось, що наставник не виконав завдання, яке перед сезоном поставило керівництво.

Перед Гурою та його футболістами було завдання посісти третє місце за підсумками цілого сезону. Після першого кола Олександрія займає п'яту сходинку у турнірній таблиці УПЛ. Тому цю версію слід відкинути, адже вона виглядає доволі дивною.

Проблеми з агентом

Також була інформація, що Гура мав проблеми з відомими футбольним агентом Вадимом Шаблієм, який постачає футболістів для Олександрії.

Проблеми у відносинах розпочались через фінансову частину у контрактах футболістів, яка значно різнилась. Наприклад, Кирило Ковалець отримує 20 тисяч доларів за місяць. Натомість деякі гравці заробляють лише 2 – 3 тисячі доларів.

Вже колишньому тренеру Олександрії Юрію Гурі така різниця у зарплаті була не до вподоби, адже це викликало дисбаланс усередині команди.

Наступником Гури в Олександрії може стати нинішній тренер збірної України U-21 Руслан Ротань.