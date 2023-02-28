Руслан Ротань – новий тренер збірної України з футболу

Новим тренером збірної України з футболу став Руслан Ротань. При цьому він буде одночасно поєднувати три тренерські посади.

Як офіційно повідомили в Українській асоціації футболу, Руслан Ротань затверджений виконувачем обов’язків головного тренера національної збірної України.

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При цьому Ротань і надалі тренуватиме молодіжну збірну України. А головним тренером національної збірної буде доти, доки Сергій Ребров не очолить команду. Виконком УАФ погодився з пропозицією Комітету національних збірних команд УАФ провести перемовини із Сергієм Ребровим стосовно призначення його головним тренером національної збірної України з укладенням контракту строком до 30 липня 2024 року з можливістю пролонгації за взаємною згодою до 30 липня 2026 року.

Таким чином щонайменше на матчі проти Англії в Лондоні керуватиме збірної України саме Руслан Ротань. Цей матч запланований на 26 березня 2023 року.

Щодо Реброва, то в нього діє контракт з клубом Аль-Айн до літа 2023 року.

Очоливши збірну України, Руслан Ротань буде поєднувати одразу три тренерські посади. Адже окрім роботи в національній та молодіжній збірних України, він також у грудні 2022 року очолив футбольний клуб Олександрія. І вже навіть дебютував на чолі команди в матчі УПЛ – Олександрія зіграла в результативну нічию 3:3 з Металіст 1925.

Водночас на сайті УАФ в новині про призначення Ротаня не вказали той факт, що він очолює Олександрію. В його біографічній довідці згадали лише про роботу асистента головного тренера в донецькому Олімпіку та в молодіжній збірній України, а також що він з 27 лютого очолив національну збірну України.