Вже в березні збірна України почне свій шлях на чемпіонат Європи-2024. 26-го числа "синьо-жовті" зіграють на виїзді проти Англії на "Вемблі".

До теми Збірна України з футболу дізналася місце проведення другого матчу у відборі на Євро-2024

Наступний збір команди запланований на червень. Окрім ігор кваліфікації, Україна може провести товариський поєдинок проти збірної Німеччини. Про це повідомляють німецькі ЗМІ.

Зазначається, що спаринг з нашою командою стане для Бундестім 1000-им в історії. Контракт із УАФ поки не підписаний, але повідомляється, що гра має пройти в Гельзенкірхені або Бремені.

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Нагадаємо, що збірна Німеччини не грає у відборі на Євро, оскільки потрапила на нього автоматично як країна-господарка. У свою чергу Україні доведеться у червні зіграти два поєдинки кваліфікації – 16-го проти Північної Македонії та 19-го проти Мальти.

До слова, на ці матчі нашу збірну вже має вести Сергій Ребров. ЗМІ повідомляють, що УАФ влітку підпише з ним контракт до 2026 року з можливістю продовження ще на чотири роки.

Варто знати. Збірна України жодного разу не перемагала німців. У 8-ми поєдинках "синьо-жовті" здобули три нічиї при п'яти поразках. В останній раз команди грали в рамках Ліги націй у 2021 році, тоді Німеччина здобула дві перемоги (2:1 та 3:1).