Голкіпер Динамо терміново відправився на операцію в Мюнхен

23 квітня 2021 , 12:51
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Джерело:

ФК Динамо

У четвер, 22 квітня, стало відомо, що голкіпер Динамо Руслан Нещерет буде прооперований найближчим часом. Воротар вже вирушив до німецького Мюнхена.

Операція запланована вже на п'ятницю, 23 квітня. У Руслана травма плеча, це пошкодження він отримав під час тренування.

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За попередніми прогнозами медичного штабу Динамо, орієнтовний термін відновлення – близько трьох місяців. Однак більш точні терміни стануть відомі вже після операції.

Результативність Нещерета

  • У поточному сезоні юний голкіпер провів чотири матчі в складі киян, в яких пропустив шість голів.
  • У своєму дебютному поєдинку в Лізі чемпіонів проти Барселони (1:2) він здійснив 12 сейвів. За підсумками даного матчу Нещерет був включений до збірної третього туру ЛЧ за версією WhoScored.
  • Тransfermarkt оцінює його в один мільйон євро.
Автор: Юрій Семенюк