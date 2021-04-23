Голкіпер Динамо терміново відправився на операцію в Мюнхен

У четвер, 22 квітня, стало відомо, що голкіпер Динамо Руслан Нещерет буде прооперований найближчим часом. Воротар вже вирушив до німецького Мюнхена.
Операція запланована вже на п'ятницю, 23 квітня. У Руслана травма плеча, це пошкодження він отримав під час тренування.
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За попередніми прогнозами медичного штабу Динамо, орієнтовний термін відновлення – близько трьох місяців. Однак більш точні терміни стануть відомі вже після операції.
Результативність Нещерета
- У поточному сезоні юний голкіпер провів чотири матчі в складі киян, в яких пропустив шість голів.
- У своєму дебютному поєдинку в Лізі чемпіонів проти Барселони (1:2) він здійснив 12 сейвів. За підсумками даного матчу Нещерет був включений до збірної третього туру ЛЧ за версією WhoScored.
- Тransfermarkt оцінює його в один мільйон євро.