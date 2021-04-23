Операция запланирована уже на пятницу, 23 апреля. У Руслана травма плеча, это повреждение он получил во время тренировки.

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По предварительным прогнозам медицинского штаба Динамо, ориентировочный срок восстановления – около трех месяцев. Однако более точные сроки станут известны уже после операции.

Результативность Нещерета