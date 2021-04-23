Операция запланирована уже на пятницу, 23 апреля. У Руслана травма плеча, это повреждение он получил во время тренировки.
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По предварительным прогнозам медицинского штаба Динамо, ориентировочный срок восстановления – около трех месяцев. Однако более точные сроки станут известны уже после операции.
Результативность Нещерета
- В текущем сезоне юный голкипер провел четыре матча в составе киевлян, в которых пропустил шесть голов.
- В своем дебютном поединке в Лиге чемпионов против Барселоны (1:2) он совершил 12 сэйвов. По итогам данного матча Нещерет был включен в сборную третьего тура ЛЧ по версии WhoScored.
- Тransfermarkt оценивает его в один миллион евро.