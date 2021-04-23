Операція запланована вже на п'ятницю, 23 квітня. У Руслана травма плеча, це пошкодження він отримав під час тренування.

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За попередніми прогнозами медичного штабу Динамо, орієнтовний термін відновлення – близько трьох місяців. Однак більш точні терміни стануть відомі вже після операції.

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