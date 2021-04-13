Українець Маліновський визнаний найкращим гравцем Європи за місяць

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES Football Observatory розробив унікальний підхід до оцінки гравців на основі методології.
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський очолив рейтинг найкращих футболістів Європи за календарний місяць, опублікований порталом CIES Football Observatory.
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Маліновський набрав 97.3 бала. Українець випередив у рейтингу таких футболістів як Херарда Морено (95.7), Давіда Оспіна (95.0) і Каріма Бензему (94.8).
12 найкращих футболістів за останній місяць:
Результативність Маліновського
- За календарний місяць український хавбек став лідером Аталанти. В останній грі з Фіорентиною Руслан віддав дві результативні передачі.
- Всього в поточному сезоні українець провів 34 матчі за "бергамаско" у всіх турнірах. В його активі чотири голи і вісім результативних передач.