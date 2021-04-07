Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський визнаний найкращим гравцем команди з Бергамо в березні. Хавбек збірної України вперше удостоєний такої нагороди.

Минулого місяця він відзначився кількома результативними діями, а його команда закріпилася в зоні Ліги чемпіонів.

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Результативність Маліновського

На рахунку 27-річного українця 309 зіграних хвилин за Аталанту минулого місяця, за які він встиг забити гол і зробити результативну передачу.

Крім того, Маліновський зробив п'ять ключових передач на партнерів в іграх проти Верони, Спеції, Інтера, Кротоне і Реала.

Всього в нинішньому сезоні Руслан Маліновський провів за команду Джан П'єро Гасперіні 33 матчі в рамках всіх турнірів (чотири голи і шість асистів).