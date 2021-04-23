Маліновський став найкращим гравцем Аталанти в битві за Лігу чемпіонів: фото

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський був визнаний найкращим гравцем своєї команди у виїзному матчі проти Роми (1:1) в рамках 32 туру італійської Серії А.
Статистичний портал Whoscored традиційно оцінив гру учасників. Так, Руслан Маліновський отримав найвищу оцінку в своїй команді – 7.7 бала.
Дивіться також Гол Маліновського допоміг Аталанті зіграти внічию з Ромою: відео
Оцінки гравців у матчі Рома – Аталанта
Наш співвітчизник відзначився єдиним голом клубу з Бергамо в протистоянні з римлянами. На його рахунку також 4 удари, 20 точних передач (69% точності), 1 успішна спроба дриблінгу (33%), 1 виграна верхова дуель (33%) і 1 втрата м'яча.
Відео голу Маліновського