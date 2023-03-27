Англія з максимальними 6 очками стартувала у кваліфікації на Євро-2024. Після поєдинку своїми враженнями від гри "синьо-жовтих" поділився їх колишній наставник Мирон Маркевич.

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Маркевич: Англійці навіть не напружувалися сильно

72-річний спеціаліст заявив, що команда ще до виходу на поле вже програла свій матч. Мирон Богданович розкритикував гру підопічних Руслана Ротаня.

Одразу по очах видно, коли футболісти виходять на поле, що вони сьогодні будуть битися за кожен м'яч. А тут навіть по телевізору дивишся – вони усі вийшли приречені. Ніякої боротьби, одна картка за гру, одна! Де таке в футболі є? Програйте, але щоб усі побиті пішли з поля. Це просто нереально на такому стадіоні, проти такої команди та за такої підтримки, яка в них була. На фронті маса вболівальників воює, ультрас Дніпра, Металіста, я з ними на зв'язку. Я знаю, що вони всі дивилися матч, незважаючи ні на що,

– сказав досвідчений наставник.

Цікаво! Мирон Маркевич працював зі збірною України з 1 лютого 2010-го по 21 квітня того ж року. Наразі перебуває без команди.

Також Маркевич дорікнув, що команду до поєдинку готував виконувач обов'язків, а не головний тренер. Хоча у колишнього тренера Дніпра та Металіста немає претензій до Руслана Ротаня. Маркевич пригадав про Сергія Реброва, на якого УАФ "молиться", що той очолить збірну вже влітку.

Все через те, що у Реброва є чинний контракт із Аль-Айном до кінця поточного сезону.

"Реброва вже чекають третій рік. Приїде "месія" та врятує український футбол. То нехай скаже: "Я влітку точно приймаю збірну України". Поки що я такого не чув", – відповів тренер збірної.

З такою командою треба дуже багато бігати та не давати грати. З такими командами стоячи нічого ти не зробиш. Англійці навіть не напружувалися сильно. Я чекав зовсім іншого. За рахунку 0:2 десь треба було характер виявити. Але якщо жодного удару за гру – важко на щось розраховувати,

– додав Мирон Маркевич.

Нагадаємо! Наступний матч збірної України у відборі на Євро-2024 буде проти Північної Македонії (16 червня).