Зустріч футболістів із українськими захисниками відбулась 4 квітня. Динамівці поспілкувались із Героями України, які жертвуючи власним здоров'ям та навіть життя вибивають ворога з рідної країни.

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Приємна зустріч футболістів із військовими

У гості до поранених військових Сергій Сидорчук, Георгій Бущан та Олександр Сирота приїхали не з порожніми руками. Футболісти привезли із собою клубну атрибутику, яку подарували бійцям.



Зустріч Динамо з пораненими військовими / Фото київського клубу

Динамівці зустрілись із військовими підрозділу "Омега", який у цей день святкував свою 20 річницю, та захисниками "Азовсталі", які після реабілітації від російського полону та з новими силами готові повернутись на фронт. А у когось попереду ще декілька операцій, аби залікувати раки після російської агресії.



Гравці Динамо відвідали поранених бійців / Фото київського клубу

Сидорчук: Немає слів, щоби описати нашу подяку та ваш героїзм для нашої Батьківщини

Капітан Динамо Сергій Сидорчук висловив подяку захисникам не лише від усієї київської команди, а й зокрема від своєї великої родини.

Я багатодітний батько, і я хотів би сказати дякую не лише від Динамо, але й від моєї родини. Мої діти зараз можуть приїжджати до Батьківщини і не боятися лише завдяки вам. Вся моя сім'я, всі ми зараз ходимо незалежною українською землею лише завдяки вам і вашим побратимам. Немає слів, щоби описати нашу подяку та ваш героїзм для нашої Батьківщини,

– сказав Сидорчук.

Футболісти поспілкувались із захисниками, зробили спільні фото та залишили свої автографи. Такі зустрічі неабияк підіймають бойовий дух українських військових, які за останній рік надивились такого пекла, що навіть страшно побажати ворогу.

Футболісти Динамо відвідали поранених військових: дивіться відео

Також футболісти столичного клубу не забули про тих, хто наразі тримає оборону на передовій. Сидорчук та Бущан за допомогою відеозв'язку з'єднались і з українським бійцем.

Футболісти виділили на голові захисника шапку Динамо. На що боєць відповів, що вже 10 років "ганяє" за київський клуб.

"Майже як я!", – відповів із посмішкою на ці слова Сидорчук.

Також військовий запитав Бущана. коли той знову захищатиме ворота столичного клубу. Георгій жартома відповів: "Коли вони почнуть вигравати. Прийду на все готове".

Сидорчук та Бущан передзвонили на фронт: дивіться відео

Відзначимо, що на фронті служить чимало футбольних фанатів, серед яких є й ультрас київського Динамо. На жаль, гра киян останнім часом не може потішити уболівальників, які воюють на передовій. Підопічні Мірчі Луческу у другому колі УПЛ здобули дві перемоги при стількох же поразках.

Наступний поєдинок Динамо проведе 8 квітня вдома проти Минаю.