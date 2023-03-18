Руслан Маліновський, який перебрався у Марсель на правах оренди із італійської Аталанти, вже зробив певний внесок у нинішній результат команди. Українець став справжнім підсиленням для "провансальців".

Читайте також Повернення в ЛЧ чи щось інше: Маліновський назвав одну з причин, чому перейшов у Марсель

Став підсиленням для Марселя

За інформацією видання, український півзахисник переконав французький клуб, який достроково активував обов'язковий викуп контракту футболіста.

Раніше повідомлялось, що Маліновський обійдеться Марселю у 13 мільйонів євро, включаючи бонуси.

Начебто єдиною перешкодою такій активації викупу міг бути б хіба що виліт підопічних Ігоря Тудора із Ліги 1. Однак у сезоні-2022/2023 "провансальцям" вже точно не грозить, клуб впевнено йде на вершині турнірної таблиці.

Нещодавно сам Руслан розповідав про одну з причин, яка переконала його перейти у цей французький клуб. Також українець назвав ціль команди на поточний сезон.

Коротко про перехід Маліновського у Марсель