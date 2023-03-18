Руслан Маліновський, який перебрався у Марсель на правах оренди із італійської Аталанти, вже зробив певний внесок у нинішній результат команди. Українець став справжнім підсиленням для "провансальців".
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Став підсиленням для Марселя
За інформацією видання, український півзахисник переконав французький клуб, який достроково активував обов'язковий викуп контракту футболіста.
Раніше повідомлялось, що Маліновський обійдеться Марселю у 13 мільйонів євро, включаючи бонуси.
Начебто єдиною перешкодою такій активації викупу міг бути б хіба що виліт підопічних Ігоря Тудора із Ліги 1. Однак у сезоні-2022/2023 "провансальцям" вже точно не грозить, клуб впевнено йде на вершині турнірної таблиці.
Нещодавно сам Руслан розповідав про одну з причин, яка переконала його перейти у цей французький клуб. Також українець назвав ціль команди на поточний сезон.
Коротко про перехід Маліновського у Марсель
- 9 січня 2023 року Марсель оголосив про оренду Маліновського, яка розрахована до кінця сезону-2022/2023.
- За новий колектив Руслан вже провів 13 матчів, у яких забив 2 голи та віддав стільки ж результативних передач.
- Українець задоволений усім у французькому клубі, адже в Аталанті останнім часом не отримував багато ігрової практики. Джан П'єро Гасперіні не надто розраховував на футболіста збірної України, що не скажеш про Ігоря Тудора.