Французьке видання France Bleu з посиланням на L’Équipe оприлюднило зарплатні відомості гравців Марселя. Український легіонер "провансальців" Руслан Маліновський потрапив до п'ятірки найбільш високооплачуваних гравців.

Читайте також "Я його запам'ятав": лідер збірної України про отриманий синець у матчі з англійцями

Маліновський у топ-5 гравців Марселя з найвищими заплатами

29-річний футболіст отримує 350 тисяч євро "брудними". Це заробітна плата без сплати податків та преміальних. Таким чином, Руслан Маліновський отримує 4,2 мільйона євро на рік.

У складі Марселя кращі контракти мають лише троє гравців: Жордан Верету (550 тисяч євро на місяць), Алексіс Санчес (500 тисяч) та Ерік Байї (450 тисяч).

Топ-10 місячних зарплат Марселя

Раніше ЗМІ повідомляли, що Маліновський отримував 1 мільйон євро на рік під час виступів за італійську Аталанту. Щоправда, це був його розмір зарплати після сплати усіх податків.

Зазначимо, що найбільш високооплачуваним гравцем французької Ліги 1 є форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе. Найкращий бомбардир ЧС-2022 отримує 6 мільйонів євро щомісяця. Його партнери по клубу мають дещо нижчі доходи: Неймар – 3,675 мільйонів євро, а Ліонель Мессі – 3,375 мільйонів.