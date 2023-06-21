Марселіно Гарсія Тораль очолить Марсель, за який виступає Руслан Маліновський. Колишній тренер Шахтаря був серед претендентів на пост головного тренера.

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Час завершувати канікули

Після відходу Ігоря Тудора з французького колективу "олімпійців" передували у довгих пошуках нового наставника. Зокрема, розглядалися варіанти зі запрошенням Марсело Гальярдо із Рівер Плейт, Зінедіна Зідана та навіть екскоуча Шахтаря Пауло Фонсеки, який наразі очолює Лілль. Проте жоден із цих кандидатів не підійшов, або ж не погодився співпрацювати з Марселем, тому "олімпійці" знову кинулися розшукувати того, хто зможе стати на тренерський місток їхнього клубу.

Намагання французького колетиву не пройшли марно, оскільки вони все ж змогли знайти достойного наставника. Наступний сезон Марсель розпочне на чолі із Марселіно, останнім клубом якого був Атлетік Більбао (після закінчення контракту з клубом у 2022 році наставник перебував у відпустці). Таку інформацію повідомляє найвідоміший інсайдер Фабріціо Романо, яку теоретично уже можна вважати "напів офіційною". Іспанський фахівець узгодив всі деталі з керівництвом французького клубу й підпише контракт до 2025 року. Марсель буде першим іноземним клубом у кар'єрі фахівця.

Варто відзначити, що Марселіно за свою довгу тренерську кар'єру (З 1997-го року) встиг потренувати низку колективів, такі як: Леальтад, Спортінг Хіхон, Рекреатіво, Расінг, Реал Сарагоса, Севілью, Вільярреал, Валенсію та Атлетік Більбао. За це час він зміг виграти всього три титули, проте не з найзірковішими колективами – переможець Сегунди (2005/2006, Реакреатіво), володар Кубка Іспанії (2018/2019, Валенсія) та Атлетік володар Суперкубка Іспанії (2020, Атлетік Більбао). До того ж Марсель стане першим не іспанським клубом Марселіно.