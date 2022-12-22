Цього сезону Руслан Маліновський вкрай мало часу грає за Аталанту. Частіше за все півзахисник не виходить в основі і може з'явитися хіба що на заміну.
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Тим часом у ЗМІ постійно потрапляє інформація про можливий відхід українця вже цієї зими. Основним претендентом на Руслана є Тоттенхем, але минулого літа хавбеком активно цікавився Марсель.
Шлях в Лігу 1
Як повідомляють французькі ресурси, провансальський клуб відновив інтерес до Маліновського. Хавбек є головним пріоритетом для французів у зимнє трансферне вікно.
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Олімпік веде перемовини із Аталантою щодо оренди футболіста до кінця сезону. Втім цей трансфер буде можливий, якщо Марсель продасть бразильця Жерсона.
До слова ще одним претендентом на Руслана є Рома, оскільки українця хоче бачити у своїй команді особисто Жозе Моуріньо. Також зацікавленість у Маліновському приписували Інтеру та Мілану.
На даний момент Марсель іде на четвертому місці в Лізі 1, відстаючи від лідера ПСЖ на 11 очок. Також команда Ігора Тудора вже вилетіла з єврокубків, посівши останнє місце у групі Ліги чемпіонів із Тоттенхемом, Айнтрахтом та Спортінгом.
Історія Маліновського в Аталанті:
- Нагадаємо, що Руслан перебрався у Аталанту в 2019 році із бельгійського Генка.
- За цей час він провів 139 матчів, забивши 30 голів та віддавши 24 результативні передачі.
- У сезоні 2020-2021 Маліновський навіть став найкращим асистентом Серії А.
- Разом з бергамасками українець двічі ставав бронзовим призером чемпіонату Італії.
- Цього сезону Маліновський відіграв 14 матчів, однак зі старту – всього п'ять.
- На його рахунку один гол та два асисти.