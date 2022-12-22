В этом сезоне Руслан Малиновский очень мало времени играет за Аталанту. Чаще полузащитник не выходит в основе и может появиться разве что на замену.
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Между тем в СМИ постоянно попадает информация о возможном уходе украинца уже этой зимой. Основным претендентом на Руслана является Тоттенхэм, но прошлым летом хавбеком активно интересовался Марсель.
Путь в Лигу 1
Как сообщают французские ресурсы, провансальский клуб восстановил интерес к Малиновскому. Хавбек является главным приоритетом французов в зимнее трансферное окно.
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Олимпик ведет переговоры с Аталантой по аренде футболиста до конца сезона. Впрочем, этот трансфер будет возможен, если Марсель продаст бразильца Жерсона.
К слову еще одним претендентом на Руслана является Рома, поскольку украинца хочет видеть в своей команде лично Жозе Моуриньо. Также интерес в Малиновском приписывали Интеру и Милану.
В настоящее время Марсель идет на четвертом месте в Лиге 1, отставая от лидера ПСЖ на 11 очков. Также команда Игоря Тудора уже вылетела из еврокубков, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов с Тоттенхэмом, Айнтрахтом и Спортингом.
История Малиновского в Аталанте:
- Напомним, что Руслан перебрался в Аталанту в 2019 году из бельгийского Генка.
- За это время он провел 139 матчей, забив 30 голов и отдав 24 результативных передачи.
- В сезоне 2020–2021 Малиновский даже стал лучшим ассистентом Серии А.
- Вместе с бергамасками украинец дважды становился бронзовым призером чемпионата Италии.
- В этом сезоне Малиновский отыграл 14 матчей, однако со старта – всего пять.
- На его счету один гол и два ассиста.