Руні відмовив Евертону: легенда МЮ залишається працювати у Чемпіоншипі
Джерело:твітер Фабріціо Романо
Англійський Евертон ніяк не може знайти нового головного тренера. Команду до поєдинків продовжує готувати виконувач обов'язків Дункан Фергюсон.
Відповів відмовою
Один із претендентів на тренерське крісло "ірисок" був легендарний форвард Манчестер Юнайтед Вейн Руні. Хоча 36-річного спеціаліста поєднує чинний контракт із іншим англійським клубом Дербі Каунті.
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Це стало головного причиною відмови фахівця. Евертон хотів організувати розмову з Вейном, але спроба була провальною.
Наставник хоче попрацювати в АПЛ, але зараз він повністю хоче допрацювати угоду з Дербі Каунті.До слова. Угода Руні з Дербі Каунті розрахована до кінця червня 2023 року.
Не лише прізвище Руні називали у переліку можливих тренерів Евертона. Раніше говорили про цілий ряд наставників: Роберто Мартінес, Грем Поттер, Руді Гарсія, Дженнаро Гаттузо та Френк Лемпард.
Тренерська кар'єра Вейна Руні
- Свою роботу тренера розпочав саме у Дербі Каунті, але з приставкою "в.о.". Позбувся її у січні 2021-го.
- Клуб на чолі з Руні провів 54 матчі.
- У сезоні-2021/2022 Дербі Каунті йде на дні таблиці Чемпіоншипу – передостаннє 23-те місце, маючи у своєму активі лише 14 очок.