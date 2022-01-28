Руні відмовив Евертону: легенда МЮ залишається працювати у Чемпіоншипі

Англійський Евертон ніяк не може знайти нового головного тренера. Команду до поєдинків продовжує готувати виконувач обов'язків Дункан Фергюсон.

Відповів відмовою

Один із претендентів на тренерське крісло "ірисок" був легендарний форвард Манчестер Юнайтед Вейн Руні. Хоча 36-річного спеціаліста поєднує чинний контракт із іншим англійським клубом Дербі Каунті.

До речі Миколенко може грати під керівництвом одноклубника Шевченка у Челсі

Це стало головного причиною відмови фахівця. Евертон хотів організувати розмову з Вейном, але спроба була провальною.

Наставник хоче попрацювати в АПЛ, але зараз він повністю хоче допрацювати угоду з Дербі Каунті.

Угода Руні з Дербі Каунті розрахована до кінця червня 2023 року.

Не лише прізвище Руні називали у переліку можливих тренерів Евертона. Раніше говорили про цілий ряд наставників: Роберто Мартінес, Грем Поттер, Руді Гарсія, Дженнаро Гаттузо та Френк Лемпард.

Тренерська кар'єра Вейна Руні