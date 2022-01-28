Відповів відмовою
Один із претендентів на тренерське крісло "ірисок" був легендарний форвард Манчестер Юнайтед Вейн Руні. Хоча 36-річного спеціаліста поєднує чинний контракт із іншим англійським клубом Дербі Каунті.
До речі Миколенко може грати під керівництвом одноклубника Шевченка у Челсі
Це стало головного причиною відмови фахівця. Евертон хотів організувати розмову з Вейном, але спроба була провальною.
Наставник хоче попрацювати в АПЛ, але зараз він повністю хоче допрацювати угоду з Дербі Каунті.
Не лише прізвище Руні називали у переліку можливих тренерів Евертона. Раніше говорили про цілий ряд наставників: Роберто Мартінес, Грем Поттер, Руді Гарсія, Дженнаро Гаттузо та Френк Лемпард.
Тренерська кар'єра Вейна Руні
- Свою роботу тренера розпочав саме у Дербі Каунті, але з приставкою "в.о.". Позбувся її у січні 2021-го.
- Клуб на чолі з Руні провів 54 матчі.
- У сезоні-2021/2022 Дербі Каунті йде на дні таблиці Чемпіоншипу – передостаннє 23-те місце, маючи у своєму активі лише 14 очок.