Відповів відмовою

Один із претендентів на тренерське крісло "ірисок" був легендарний форвард Манчестер Юнайтед Вейн Руні. Хоча 36-річного спеціаліста поєднує чинний контракт із іншим англійським клубом Дербі Каунті.

До речі Миколенко може грати під керівництвом одноклубника Шевченка у Челсі

Це стало головного причиною відмови фахівця. Евертон хотів організувати розмову з Вейном, але спроба була провальною.

Наставник хоче попрацювати в АПЛ, але зараз він повністю хоче допрацювати угоду з Дербі Каунті.

До слова. Угода Руні з Дербі Каунті розрахована до кінця червня 2023 року.

Не лише прізвище Руні називали у переліку можливих тренерів Евертона. Раніше говорили про цілий ряд наставників: Роберто Мартінес, Грем Поттер, Руді Гарсія, Дженнаро Гаттузо та Френк Лемпард.

Тренерська кар'єра Вейна Руні