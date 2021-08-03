У Туреччину без Луческу

Румунський спеціаліст не зможе полетіти з киянами у столицю Туреччини. Мірча Луческу застудився. Керувати командою буде Еміль Карас.

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Товариська зустріч проти Фенербахче відбудеться у середу, 4 серпня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:00. Лікарі порекомендували наставнику приберегти здоров'я.

"Містер" зможе давати свої вказівки та вносити корективи у гру "біло-синіх" лише через телефон.