У Туреччину без Луческу
Румунський спеціаліст не зможе полетіти з киянами у столицю Туреччини. Мірча Луческу застудився. Керувати командою буде Еміль Карас.
Оце так Ультрас Динамо влаштували масову бійку зі стюардами під час матчу: відео
Товариська зустріч проти Фенербахче відбудеться у середу, 4 серпня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:00. Лікарі порекомендували наставнику приберегти здоров'я.
"Містер" зможе давати свої вказівки та вносити корективи у гру "біло-синіх" лише через телефон.
- Динамо з розгромної перемоги стартувало у новому сезоні-2021/2022. Постраждав рівненський Верес. Матч завершився із рахунком 4:0 на користь киян.
- Наступний поєдинок динамівці проведуть на виїзді проти луганської Зорі. Зустріч 3-го туру УПЛ відбудеться 8 серпня о 19:30.