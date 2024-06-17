У понеділок, 17 червня, в Мюнхені на стадіоні "Альянц-Арена" відбудеться матч збірних України та Румунії. Суперники проведуть поєдинок в рамках першого туру групи Е на Євро-2024. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом, пише 24 Канал.

До теми Румунія – Україна: онлайн-трансляція першого матчу збірної на Євро-2024

Хто вийде в основі на матч Румунія – України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився зі складом команди на стартовий поєдинок. Основний лівий захисник "синьо-жовтих" Віталій Миколенко потрапив в офіційну заявку на матч, але не зможе зіграти через ушкодження. Його місце в основі займе Олександр Зінченко. На вістрі атаки вийде Артем Довбик, а місце у воротах займе Андрій Лунін.

СТАРТОВИЙ СКЛАД УКРАЇНИ: Лунін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко, Степаненко, Шапаренко, Судаков, Циганков, Мудрик, Довбик.

Склад збірної України на гру проти Румунії / Фото УАФ

Зазначимо, що 17 червня також зіграють суперники збірної України по групі Е – Словаччина та Бельгія. Їхній поєдинок розпочнеться о 19:00.

Збірна України зіграє свій наступний матч 21 червня проти Словаччини (початок о 16:00). Підопічні Сергія Реброва завершать груповий раунд поєдинком проти Бельгії 26 червня (гра розпочнеться о 19:00).