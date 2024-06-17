В понедельник, 17 июня, в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена" состоится матч сборных Украины и Румынии. Соперники проведут поединок в рамках первого тура группы Е на Евро-2024. Игра начнется в 16:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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Кто выйдет в основе на матч Румыния – Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с составом команды на стартовый поединок. Основной левый защитник "сине-желтых" Виталий Миколенко попал в официальную заявку на матч, но не сможет сыграть из-за повреждения. Его место в основе займет Александр Зинченко. На острие атаки выйдет Артем Довбик, а место в воротах займет Андрей Лунин.

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ УКРАИНЫ: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко, Степаненко, Шапаренко, Судаков, Цыганков, Мудрик, Довбик.

Состав сборной Украины на игру против Румынии / Фото УАФ

Отметим, что 17 июня также сыграют соперники сборной Украины по группе Е – Словакия и Бельгия. Их поединок начнется в 19:00.

Сборная Украины сыграет свой следующий матч 21 июня против Словакии (начало в 16.00). Подопечные Сергея Реброва завершат групповой раунд поединком против Бельгии 26 июня (игра начнется в 19:00).