Рухаємося до офіційного анонсу поєдинку Усик – Джошуа, – промоутер

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Олександр Усик практично дочекався шансу стати чемпіоном у важкій вазі. Непереможний українець близький до поєдинку проти чемпіона WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа.
Питання про місце і дату досі обговорюються
Олександр Красюк, промоутер Усика, розповів про ситуацію у переговорах по бою з чемпіоном WBA, WBO і IBF Джошуа.
Варте уваги Бій з Усиком може стати банановою шкіркою для Джошуа, – ексчемпіон світу
Він заявив, що місце та дата поєдинку досі не визначенні. Втім, бій анонсують вже найближчим часом.
Ми з нетерпінням чекаємо підписання паперів. Питання про місце і дату досі обговорюються. Ми приступаємо до укладення деталей і рухаємося до офіційного анонсу поєдинку,
– сказав Красюк.
Що відомо про бій Усик – Джошуа
- В Усика з'явився шанс зустрітися з Джошуа завдяки тому, що в Ентоні зірвався поєдинок проти Тайсона Ф'юрі.
- Суд зобов'язав чемпіона WBC зустрітися з Деонтеєм Уайлдером. Їх бій відбудеться 24 липня.
- Водночас WBO офіційно санкціонувала поєдинок Усика та Джошуа. Український боксер вже другий рік офіційний претендент на титул організації.
- Усик і Джошуа – олімпійські чемпіони 2012 року, але в різних вагових категоріях. Їх бій може відбутися у вересні на стадіоні Тоттенхема.