Нельсон вважає, що для початку Олександру Усику варто було б провести ще кілька простіших боїв.
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"Поза сумнівом, бій з Усиком може стати банановою шкіркою для Джошуа. Я вважаю Усика приголомшливим бійцем. Звичайно ж, він був королем першого важкого дивізіону. Я думав, що він наробить шуму в суперважкій вазі, але в двох боях він, мабуть, не вразив мене.
На місці команди Усика я б почекав і провів п’ять боїв в суперважкій вазі, перед тим як говорити, що він готовий, оскільки це великий ризик для нього. Чи може він перемогти Ентоні Джошуа? Звичайно, Усик думає, що може. Але Джошуа — великий, швидкий, потужний спортсмен", – заявив Нельсон.
Що відомо про бій Усик – Джошуа
- Поєдинок непереможного Усика з Джошуа став можливим тільки після того, як зірвалася зустріч Ентоні з Ф'юрі. Як відомо, чемпіона WBC зобов'язали зустрітися з Деонтеєм Уайлдером. Американець виграв суд. Їх бій відбудеться 24 липня.
- Водночас WBO офіційно санкціонувала поєдинок між Джошуа та Усиком. Український боксер – офіційний претендент на титул WBO. Цей статус закріплений за українцем вже другий рік.
- Усик і Джошуа – Олімпійські чемпіони 2012 року, але в різних вагових категоріях.