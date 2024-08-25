Рух у домашній грі розгромив Зорю: результат матчу 4-го туру УПЛ

У неділю, 25 серпня, в рамках четвертого туру Української Прем'єр-Ліги, Рух приймав луганську Зорю. Матч завершився впевненою перемогу львів'ян.

Рух – Зоря 3:0

Голи: Карабін, 16, Руніч, 48, Краснопір, 60.

Зоря невпевнено розпочала нову кампанію українського чемпіонату. Після поразки від Руху в четвертому турі УПЛ, луганці мають в своєму 3 поразки та всього 2 перемоги, пише 24 канал.

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Хороший перший там від Руха у Львові

Матч розпочався спокійно, але згодом львів'яни почали активніше атакувати ворота Зорі. Футболісти Руху на 13-й хвилині заробили пенальті, але воротар луганців Турбаєвський парирував удар.

Одразу через 2 хвилини, центральний півзахисник львівської команди, Ярослав Карабін забив гол у ворота Зорі. У підсумку перший тайм завершився з рахунком 1:0 на користь "рухівців".

Перерва не допомогла Зорі

На самому початку другого тайму Василь Руніч подвоїв перевагу "жовто-чорних", після подачі від кутового прапорця. Рух продовжував тримати м'яч під контролем та на 60-й хвилині Краснопір зробив рахунок 3:0 та добив Зорю. На останніх хвилинах, гравець Руху, Клайвер отримав непотрібне вилучення. Всеодно у підсумку луганці нічого не змогли протиставити підопічним Віталія Пономарьова.



Відеоогляд матчу 4 туру УПЛ Рух – Зоря:

Наступний матч Рух знову проведе удома проти Інгульця – 30 серпня, 18:00. Натомість, Зоря на виїзді спробує відібрати три очки у Оболоні. Дата та час проведення гри – 30 серпня, о 15:30.