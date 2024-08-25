Полісся – Оболонь 4:0

Голи: Назаренко, 19, 39, 49, Гуцуляк, 23

Команда Імада Ашура виходила на матч у ролі фаворита після успіху у грі з Шахтарем. Житомиряни з легкістю обіграли "пивоварів" та підтвердили свій статус, пише 24 канал.

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Оболонь повністю провалила перший тайм

У першому таймі "пивовари" повністю провалились в обороні. Тричі в першому таймі, у воротах Оболоні, відзначились футболісти Полісся. Спочатку на 19-й хвилині рахунок відкрив Олександр Назаренко, а потім через чотири хвилини Олексій Гуцуляк подвоїв перевагу житомирян. Під занавіс першого тайму Назаренко добив столичний колектив, забивший третій гол.

Другий хет-трик в четвертому турі УПЛ

Одразу після свистку про початок другого тайму на 49-й хвилині підопічний Імада Ашура, Олександр Назаренко забив свій третій гол у ворота Оболоні, оформивши другий хет-трик в 4-му турі Української Прем'єр-Ліги. До цього нападник Олександрії Філіппов тричі відзначився у воротах Шахтаря, у вчорашньому матчі.

На 54-й хвилині матчу лівий вінгер Оболоні – Максим Грисьо отримав вилучення за грубу гру. Футболіст був не згоден з рішенням рефері, але арбітр не змінив свого рішення.

У наступному турі чемпіонату України, житомиряни відвідають Одесу, де зіграють проти місцевого Чорноморця. Дата та час проведення гри – 31 серпня, 18:00. Оболонь, у п'ятницю, 30 серпня, прийматиме удома луганську Зорю, о 15:30