Рух – Заря 3:0

Голы: Карабин, 16, Рунич, 48, Краснопир, 60.

Заря неуверенно начала новую кампанию украинского чемпионата. После поражения от Руха в четвертом туре УПЛ, луганчане имеют в своем 3 поражения и всего 2 победы, пишет 24 канал.

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Хороший первый там от Руха во Львове

Матч начался спокойно, но впоследствии львовяне начали активнее атаковать ворота Зари. Футболисты Руха на 13-й минуте заработали пенальти, но вратарь луганчан Турбаевский парировал удар.

Сразу через 2 минуты, центральный полузащитник львовской команды, Ярослав Карабин забил гол в ворота Зари. В итоге первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу "руховцев".

Перерыв не помог Заре

В самом начале второго тайма Василий Рунич удвоил преимущество "желто-черных", после подачи от углового флажка. Рух продолжал держать мяч под контролем и на 60-й минуте Краснопир сделал счет 3:0 и добил Зарю. На последних минутах, игрок Руха, Клайвер получил ненужное удаление. Все равно в итоге луганчане ничего не смогли противопоставить подопечным Виталия Пономарева.



Видеообзор матча 4-го тура УПЛ Рух – Заря:

Следующий матч Рух снова проведет дома против Ингульца – 30 августа, 18:00. Зато, Заря на выезде попытается отобрать три очка у Оболони. Дата и время проведения игры – 30 августа, в 15:30.