Рух – Дніпро-1 2:3

Голи: Довгий, 31, Таллес, 52 – Довбик, 45+1 (пен.), Гуцуляк, 59, Логінов, 90+5

Вилучення: Роман, 58, Слюсар, 77 (Рух)

Дніпро-1 до цього матчу виграв усі п'ять поєдинків в УПЛ, не пропустивши жодного голу.

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Рух не міг таким похвалитися, за шість матчів вигравши лише одного разу. Але тоді львівський клуб обіграв вдома луганську Зорю, яка до цього була лідером чемпіонату. Перемогти ще одного лідера УПЛ Рух міг 16 жовтня у Львові.

На цей матч Дніпро-1 приїхав лише з двома легіонерами у складі. Решта іноземців не захотіли їхати до Львова.

Саме футболісти Руху відкрили рахунок в цьому матчі, коли Довгий на 31-й хвилині в падінні таки проштовхнув м'яч у ворота Валефа. Цей гол став першим, який дніпровська команда пропустила в УПЛ.

Дніпряни на це відповіли голом вже у компенсований до першого тайму час. Громов проривався до штрафного майданчика, але там зіштовхнувся з Дідиком. І арбітр призначив за це пенальті. Удар з позначки реалізував Довбик.

Для Довбика це став сьомий матч поспіль, в якому він забив за Дніпро-1.

На початку другого тайму Рух знову вийшов вперед. Голом відзначився Таллес. Для бразильського нападника це п'ятий гол в цьому сезоні, і саме він є головним конкурентом Довбика в гонці бомбардирів.

Та після цього в Руху почалися проблеми. Спочатку на 58-й хвилині Роман отримав другу жовту картку в матчі, залишивши команду в меншості. А після навісу зі стандарту відзначився Гуцуляк, зрівнявши рахунок у матчі.

На 77-й хвилині Рух залишився вдев'ятьох. Слюсар теж отримав другу жовту картку в матчі.

Гості тисли на ворота Руху. І таки добилися свого. Правда вже на останній компенсованій хвилині, коли Логінов замкнув простріл партнера та приніс перемогу команді.

Відеоогляд матчу Рух – Дніпро-1