Не з Мадриду, але бодай так: Рух підсилився бразильцем Вінісіусом
Джерело:Інстаграм ФК Рух
Львівський Рух продовжує збирати латиноамериканців у своєму колективі. "Жовто-чорні" оформили трансфер лівого захисника.
Бразилець Джеферсон Вінісіус тепер захищатиме кольори львівського Руху. Також український колектив повернув у свій склад ще одного легіонера.
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Підписання двох гравців
Рух оголосив про перехід лівого захисника на правах вільного агента. Львів'яни заключили контракт з Вінісіусом на 2,5 роки. 22-річний футболіст вже приєднався до української команди на зборах у Хорватії. Гравець раніше належав Греміо, але жодного матчу за дорослу команду він не провів.
Також львівський колектив підписав Едсона Фернандо. Бразильський захисник уже перебував у рядах "жовто-чорних". Та через початок війни Росії проти України, він відправився в оренду. Едсон тимчасово виступав за Атлетіко Гойяньєнсе, за який встиг відіграти 36 поєдинків.
Інші легіонери львівського Руха
- Фабрісіо Альваренга, півзахисник (Аргентина).
- Енобахере Брайт, нападник (Нігерія).
- Таллес, півзахисник (Бразилія). Його визнавали найкращим легіонером року в УПЛ.
- Соломон-Отабор Вів, нападник (Нігерія).